Останина просит распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья

Пока оформить семейную ипотеку при приобретении жилья на вторичном рынке можно лишь в 900 населенных пунктах РФ, напомнила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства
06:16

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина просит распространить семейную ипотеку на вторичное жилье по всей стране. Это следует из ее обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил востребованность семейной ипотеки на вторичное жилье в небольших городах.

"По имеющимся сведениям, на сегодняшний день оформить семейную ипотеку при приобретении жилья на вторичном рынке можно лишь в 900 населенных пунктах Российской Федерации. Комитет просит вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос о распространении "семейной ипотеки" на весь вторичный рынок жилья в стране", - говорится в письме, размещенном в Telegram-канале депутата.

Кроме того, Останина просит правительство поддержать законопроект комитета об увеличении до полуторакратной величины прожиточного минимума в субъекте РФ размера дохода семьи, применяемого при начислении единого пособия. "Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, поддержать данную законодательную инициативу с тем, чтобы внести законопроект на обсуждение в Государственной думе в период весенней сессии 2026 года", - добавила она. 

