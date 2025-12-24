На Херсонщине более 700 человек получили выплаты за поврежденное ВСУ жилье

Речь идет о жителях Генического округа

ГЕНИЧЕСК, 23 декабря /ТАСС/. Компенсационные выплаты за жилье, поврежденное или утраченное при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили более 700 жителей Генического округа Херсонской области с 2022 года. Об этом ТАСС сообщила глава округа Юлия Семякина.

"В рамках компенсации от государства на сегодняшний момент отработано 754 заявления на сумму 303 млн рублей. У нас с 2022 года, с момента начала специальной военной операции, были пострадавшие. В 2023 году Рыково очень пострадало, Ровное уже в 2024 году тоже пострадало. Враг не дремлет, наносит удары по инфраструктуре, по частным домовладениям. Мы постоянно доводим до населения, что есть виды компенсаций от государства по поврежденному жилищу и имуществу. Люди обращаются, мы принимаем заявления, выездная бригада оценивает повреждения. Комиссия при администрации Генического округа выносит решение о реализации мер соцподдержки пострадавшим гражданам, после чего выплатные ведомости направляются в Министерство труда и социальной защиты Херсонской области", - сказала она.

Семякина добавила, что в жилищный отдел Генического округа поступило семь заявлений на предоставление компенсаций после атаки украинских беспилотников на Геническ 9 декабря.

"Всего было принято с пакетами документов семь заявлений, они уже в работе. Сейчас обратились еще два человека. Им разъяснено, какие документы необходимо собрать и предоставить в жилищный отдел Генического муниципального округа. После обработки всех этих материалов будут выплачены компенсационные выплаты министерством труда и социальной защиты", - подчеркнула глава округа.

9 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о массированном ударе ВСУ беспилотниками по Геническу. В результате были повреждены несколько частных домов на улице Свердлова.