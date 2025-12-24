Трутнев: льготная ипотека увеличила объем приобретаемого жилья в Арктике

Программа позволяет получить жилищный кредит по ставке 2% годовых

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" позволила почти вдвое увеличить объем приобретаемого жилья в Арктике. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина у нас продолжается программа льготной двухпроцентной ипотеки. Она расширена на семьи военнослужащих. Что касается результатов применения льготной ипотеки, то, например, в Арктике объем приобретаемого жилья увеличился почти в два раза", - сказал Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24".

Вице-премьер отметил, что на Дальнем Востоке также высокие показатели востребованности программы, но и высокие показатели строительства. "Около 240% рост объемов строительства на Дальнем Востоке. Программа востребована, она помогает людям обустроиться, помогает им жить и работать. И мы будем продолжать ее поддерживать и просить Владимира Владимировича, чтобы он поддержал нас", - пояснил он.

Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 года, арктическая - в декабре 2023-го. Программа позволяет получить жилищный кредит по ставке 2% годовых.