Собянин: около 80% квартир в новостройках в Москве приобретают жители столицы

Мэр подчеркнул, что оставшаяся большая часть приобретается жителями Подмосковья

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Около 80% квартир в новых домах в столице покупается самими москвичами, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"80% всего, что построено в Москве, покупается москвичами, оставшаяся большая часть - жителями Подмосковья, которые так тесно переплетены с москвичами, что невозможно понять, где заканчивается Москва, где начинается Московская область", - сказал Собянин.

Он добавил, что если сравнить капитализацию квартир по программе реновации и квартир "в хрущевке", разница составит 50-70%. "Это говорит, что это все равно другое качество, оцененное уже не только жителями пятиэтажек, но и жилищным рынком в целом", - сказал мэр.

При этом он подчеркнул, что нужно уделять пристальное внимание и добиваться качественной застройки. "Чтобы во дворах у нас были не машины, а цветы, чтобы были подземные парковки, чтобы были рядом магазины, детские сады, школы и рабочие места. И чтобы архитектура была такой, чтобы мы ее не стеснялись, а гордились", - заключил мэр.