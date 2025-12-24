В Москве прошло награждение финалистов и победителей игры "Мы считаем"

Всего в трех сезонах игры в 2025 году приняли участие почти 120 тыс. участников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Финалистов и победителей игры "Мы считаем" наградили в Москве, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

"В Москве прошло награждение победителей онлайн-игры "Мы считаем", которую организует ДОМ.РФ при поддержке Министерства финансов России и АНО "Россия - страна возможностей". Всего в трех сезонах игры в этом году приняли участие почти 120 тыс. участников, а с момента создания проекта - более 200 тысяч россиян", - отмечается в сообщении.

Победителями в 2025 году стали Наталья Семина и Елена Федюкова, которые получили сертификаты на семейные путешествия по России, а также Роман Кобельков, который стал обладателем главного приза - домокомплекта.

"Все больше наших сограждан задумываются о собственном финансовом благополучии, и игровые формы развития навыков планирования личных средств находят свою аудиторию. ДОМ.РФ, реализуя свою социальную миссию, и дальше будет развивать игру "Мы считаем", содействуя желанию россиян более осознанно подходить к своему повседневному управлению финансами и эффективному планированию самой масштабной цели в жизни многих - покупке собственного жилья", - приводятся в сообщении слова директора консультационного центра ДОМ.РФ Михаила Ковалева.

"Мы считаем" - общероссийская онлайн-игра, нацеленная на развитие финансовой грамотности в жилищной сфере.