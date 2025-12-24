В Москве по программе КРТ построят более 70 млн кв. м недвижимости

В результате реализации проектов будут возведены жилые дома, школы, поликлиники и спортивные комплексы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 70 млн кв. м недвижимости возведут в столице в рамках около 400 проектов комплексного развития территорий (КРТ) на месте заброшенных и депрессивных территорий построят. Благодаря этому появится порядка 1 млн новых рабочих мест, сообщил мэр города Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"Сегодня от отдельных проектов мы переходим к реализации комплексной программы градостроительного развития Москвы. Город - живой, развивающийся организм, и на его теле не должно быть уродливых пятен заброшенных и депрессивных территорий. С помощью программы КРТ мы построим на их месте современные комфортные городские районы. Масштаб огромный. На сегодня разработаны концепции порядка 400 таких вот проектов, которые позволят построить свыше 70 млн кв. м недвижимости, создать около миллиона новых рабочих мест", - сказал мэр.

Он уточнил, что благодаря реализации проектов КРТ будут возведены жилые дома, школы, поликлиники и спортивные комплексы. "И все это в черте обжитого города. Не где-то там, на выселках, а в городе. Не за счет более уплотненной застройки, а за счет реновирования, реновации депрессивных территорий, [которая] станет огромным шагом вперед в повышении качества и эффективности использования городских территорий и развития города в целом", - подчеркнул Собянин.

Также мэр отметил столичную программу реновации, в рамках которой микрорайоны ветхих хрущевок будут превращены в качественные жилые кварталы. "В новые квартиры уже переехали или переезжают четверть миллиона человек. Московский фонд реновации стал компанией №1 в России по объемам строительства жилья. Начинали мы с вами с единичных домов, с одного-двух-трех домов. Сегодня все больше [этот проект] превращается в такую индустриальную мощную программу", - заявил он.

По его словам, реализация программ такого масштаба потребовала радикального изменения принципов и правил градостроительного проектирования. "За последние годы город прошел путь от типовых домов советских домостроительных комбинатов до широкого применения индивидуальных проектов качественной архитектуры. Даже дома по реновации - не шедевры архитектуры, но когда приезжаешь в район, смотришь на дом, который мы построили по реновации, смотришь, вокруг что построено, то эти дома по качеству лучше того, что есть вокруг. Хотя, конечно, везде есть, над чем работать, и улучшать архитектурные виды домов. Мы приняли решение о том, что мы фасады этих домов, качество домов - сделаем [в этом] еще шаг вперед", - добавил Собянин.

Мэр резюмировал, что разнообразие застройки и современный дизайн позволяют избегать монотонности городского ландшафта и формируют уникальный образ Москвы.

Крупнейший сектор экономики

"Стратегическими целями в строительстве являются комплексное и эффективное развитие городских территорий; создание новых градостроительных ядер - центров развития, основанных на мощных транспортных узлах; эффективное соединение Москвы с центрами развития в Московской области и в целом повышение связанности и эффективности большой агломерации ЦФО с населением свыше 30 млн человек. Начиная с 2010 года нам удалось создать хорошие предпосылки для достижения этих стратегических целей", - констатировал Собянин.

Мэр пояснил, что за последние 15 лет был сформирован мощный транспортный каркас, который сегодня включает 443 станции метро, МЦК и МЦД, а также Московский скоростной диаметр, другие хордовые трассы и вылетные магистрали. "Было введено свыше 47 млн кв. м промышленных цехов, технопарков, торговых, офисных зданий и других мест приложения труда, что позволило создать почти 2 млн новых рабочих мест - главным образом, за пределами центральной части города, что улучшило распределение рабочих мест по спальным округам, районам, что очень важно с точки зрения трафика и доступности мест работы горожан", - перечислил он.

При этом продуктовыми магазинами в пешей доступности обеспечены 97% москвичей. "А если говорить о более широком выборе продовольственных и непродовольственных товаров, то купить их рядом с домом могут уже 83% горожан. В результате мы сделали большой шаг к "15-минутному" городу, когда в шаговой доступности можно получить основные сервисы, основные услуги, а в 15-минутной транспортной доступности - работу", - заключил Собянин.