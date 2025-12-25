Эксперт Зубарик: льготы инвесторам позволят отреставрировать ОКН в городах РФ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Расширение действия льготной ставки по кредиту для инвесторов на проекты по восстановлению объектов культурного наследия (ОКН) поможет их отреставрировать в центральной части городов России. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС ведущий градостроитель России, гендиректор градостроительного бюро Master’s Plan Юлия Зубарик.

Ранее Минкультуры РФ сообщило, что утвердило новые правила возмещения недополученных доходов инвесторам для расширения программы льготного кредитования проектов по восстановлению ОКН в рамках федерального проекта "Сохранение культурного и исторического наследия". Согласно им льготная ставка по кредиту на проекты по восстановлению ОКН составит не более 9%, при отсутствии нарушений со стороны заемщика и ключевой ставке ЦБ РФ не превышающей 21%.

"При условии, что если реставрация объекта будет завершена инвестором раньше положенного срока, то на его эксплуатацию тоже будет действовать эта пониженная льготная ставка. И это очень важный сигнал, который показывает, насколько правительство России серьезно относится к вопросу сохранения культурного и исторического наследия наших городов, и тема преобразования их центров становится все более актуальной. Думаю, такая практика реставрации ОКН будет востребована в центральной части России. Это будет способствовать развитию исторических центров городов регионов, поскольку в основном у нас такие объекты расположены именно там", - сказала Зубарик.

Главный градостроитель России отметила, что льготная ставка по кредиту на проекты по восстановлению объектов культурного наследия теперь распространяется не только на программу ДОМ.РФ "Наследие.РФ", которая включает порядка тысячи объектов, но и на те объекты, которые куплены у частных лиц, из других торгов.

"Кроме того, ставка в 9% стала доступна не только на строительно-монтажные работы, но и на проектирование. Это крайне важно, поскольку у инвесторов, вовлеченных в эти длительные процессы, этап проектирования часто стопорится из-за высокой стоимости. Возможность взять кредит под такую ставку и на эти цели, безусловно, ускорит разработку проектов", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, суть законопроекта в том, чтобы спасти заброшенные исторические здания, сделав их восстановление экономически выгодным для инвесторов. Механизм прост: бизнес обязуется отреставрировать объект культурного наследия, а в качестве компенсации получает прилегающий земельный участок. На этой земле уже можно будет возвести коммерческую недвижимость - жилой комплекс, отель или торговый центр - и получить прибыль. В целом законопроект поспособствует ускоренному восстановлению большого числа ОКН, что является важным шагом к сохранению культурного богатства России.