Хуснуллин сообщил о снижении количества новых разрешений на строительство на 15%

Вице-премьер РФ отметил, что идет работа над увеличением этого показателя

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Количество новых разрешений на строительство в России снизилось на 15% в 2025 году по сравнению с 2024-м. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы работаем над тем, чтобы увеличить число разрешений на строительство. Потому что реально по этому году у нас снизилось на 15% выдача разрешений на строительство по стране, по сравнению с 2024 годом", - сказал он.