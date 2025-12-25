Хуснуллин сообщил о снижении количества новых разрешений на строительство на 15%
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Количество новых разрешений на строительство в России снизилось на 15% в 2025 году по сравнению с 2024-м. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы работаем над тем, чтобы увеличить число разрешений на строительство. Потому что реально по этому году у нас снизилось на 15% выдача разрешений на строительство по стране, по сравнению с 2024 годом", - сказал он.