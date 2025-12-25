Кабмин предложит решения по компенсации за второе утраченное жилье в приграничье

Правительство совместно с Минфином оценивает стоимость задачи, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство России в ближайшее время предложит возможные решения по выплате компенсаций за второе жилье жителям граничащих с Украиной регионов РФ. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас оцениваем вместе с Минфином, сколько будет стоить в деньгах решение. <…> По поручению президента эту задачу решим, предложим в ближайшее время решения", - сказал он после открытого заседания правкомиссии по региональному развитию.

Хуснуллин отметил при этом, что часть компенсаций за второе жилье была выплачена за счет региональных бюджетов. При проработке возможных решений, по словам вице-премьера, необходимо учитывать некоторые факторы, в числе которых наличие страховки и число прописанных в этом жилье.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря, отвечая на вопрос корреспондента ГТРК из Белгородской области на ежегодной пресс-конференции, пообещал проработать вопрос возвращения компенсаций за второе, утраченное из-за обстрелов ВСУ, жилье в приграничных регионах.