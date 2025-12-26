Уфа стала лидером среди городов по низким ценам на аренду жилья на Новый год

В тройку лидеров также вошли Иркутск и Ростов-на-Дону

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Уфа возглавила список российских городов с самыми низкими ценами на аренду жилья для туристов на новогодние праздники. В тройку лидеров также вошли Иркутск и Ростов-на-Дону, сказано в совместном исследовании финтех-компании "ЮMoney" и сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" (текст есть у ТАСС).

"Уфа, Иркутск и Ростов-на-Дону возглавили рейтинг городов с самыми низкими ценами на аренду жилья для туристов на новогодние праздники. Это отличные направления для тех, кто решил отправиться в поездку в последний момент - средние ставки в этих городах не превышают 4 500 рублей за сутки", - говорится в тексте.

Так, средняя стоимость проживания в праздничные дни в Уфе составляет 3 640 рублей в сутки. За год аренда здесь подорожала на 4%. В Иркутске - 3 660 рублей (+7%), Ростов-на-Дону - 3 960 рублей, стоимость за год не изменилась. В списке наиболее бюджетных городов также оказались Красноярск, Киров, Пермь, Иваново, Ессентуки, Самара и Архангельск, поделились аналитики "Суточно. ру".

По данным исследования, по России средняя стоимость краткосрочной аренды жилья на новогодние праздники составляет 6 900 рублей за сутки, что на 7 % больше, чем годом ранее. В среднем жители страны бронируют жилье на 3-4 дня, с заездом до 2 января.

Как отметил директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин, если хочется сэкономить, то лучше выбирать для поездки города покрупнее. "В маленьких популярных городах, как правило, ограничено предложение жилья, и аренда на праздники стоит заметно дороже. Например, в Суздале, Плесе, Костроме, Великом Новгороде стоимость аренды выше на 30-40 % - в среднем 10 000-15 000 рублей за сутки", - объяснил он.

Аналитики "ЮMoney" рассказали, что россияне все чаще откладывают бронирование на последний момент, но это не означает отказ от поездок. Напротив, спрос на путешествия во второй половине декабря демонстрирует уверенный рост. Так, с 10 по 20 декабря в годовом сравнении увеличилось число бронирований отелей, авиабилетов и билетов на туристические достопримечательности и выставки. За отчетный период число бронирований гостиниц выросло на 10 %, средний чек почти не изменился и составил 15 863 рубля ( 6 %). Покупки авиабилетов за тот же период увеличились на четверть (25 %), при этом средний чек остался на уровне 26 145 рублей.