Хуснуллин: через три года в России будет введено на 15% меньше жилья

Вице-премьер считает, что в 2026 году в стране должны ввести 100 млн кв. м жилья

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС. Опасение по динамике ввода жилья в РФ вызывают 2027-2029 годы - будет введено на 15% меньше жилья. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью на "России-24".

"До 105 млн кв. м жилья будет введено в России по итогам 2025 года, в 2026 году 100 млн кв. м должны вытянуть. Опасения вызывают 2027, 2028 и 2029 годы - так как сейчас выдано на 15% меньше разрешений на строительство, соответственно, минус 15% будет через три года", - сказал он.

По словам Хуснуллина, необходимо пережить ситуацию с высокой ставкой Банка России, постараться сохранить средства застройщиков и граждан, а также начать новые объемы строительства, чтобы после 2026 года не было провала.