Хуснуллин: объемы выдачи ипотеки в РФ должны быть минимум 4 трлн рублей в год

Иначе в строительной отрасли может наступить коллапс, отметил вице-премьер

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Объемы выдачи ипотеки в РФ должны быть минимум 4 трлн руб. в год, чтобы в строительной отрасли не наступил коллапс. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"В 2025 году объем выдачи по семейной ипотеке чуть выше, чем в прошлом году, но нет как таковой льготной ипотеки и (выдачи по - прим. ТАСС) рыночной ипотеке - на минимальных объемах <...>. Чтобы поддерживать нужный темп строительства, необходимо выдавать в РФ ежегодно минимум 4-5 трлн руб. ипотеки. В 2025 году выдано ипотеки на сумму порядка 4 трлн руб. - это та цифра, по которой мы считаем, что в отрасли не наступит коллапс", - сказал он.

По словам Хуснуллина, в 2026 году объем выдач ипотеки ожидается минимум в 4 трлн рублей - это необходимо, чтобы гарантированно достроить все начатые дома и начать новые проекты.

Ранее в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию Хуснуллин сообщил, что в России в 2025 году выдано более 912 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4,1 трлн рублей, а самой востребованной программой оказалась семейная программа.