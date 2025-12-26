Хуснуллин заявил о растущем интересе к жилищному строительству в Донбассе и Новороссии

Порядка 80 застройщиков работают на новых территориях, сообщил вице-премьер РФ

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Интерес к жилищному строительству в регионах Донбасса и Новороссии заметно возрастает, в субъектах уже работают порядка 80 застройщиков. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По жилью - мы развиваем планы жилищного строительства. Хотим выйти в следующем году примерно на миллион квадратных метров строящегося жилья. Мы видим большой интерес к этому сектору развития экономики. Много, уже порядка 80 застройщиков работают на новых территориях", - сказал он.