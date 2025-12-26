ДОМ.РФ секьюритизировал рекордный объем ипотечных кредитов в 2025 году

Банками-оригинаторами в 2025 году выступили Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Металлинвестбанк и Банк ДОМ.РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ разместил 11 выпусков ипотечных ценных бумаг на 670 млрд рублей в течение 2025 года - это исторически максимальный объем выпуска, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

ДОМ.РФ 24 декабря 2025 года разместил новый, 11-й выпуск ипотечных облигаций, обеспеченный ипотечными кредитами Банка ДОМ.РФ и поручительством ДОМ.РФ. Облигации включены в первый уровень котировального списка Московской биржи. В покрытие облигаций вошло более 4 тыс. кредитов, выданных по программам льготного ипотечного кредитования на покупку 199 тыс. кв. м жилья.

"В 2025 году мы достигли рекордных значений за всю историю рынка - секьюритизировали более 15% от выданной ипотеки в стране, а объем размещенных ипотечных облигаций вырос на 24% год к году. Планируем побить этот рекорд в следующем году", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ДОМ.РФ Максима Грицкевича.

Развитие инфраструктуры ипотечной секьюритизации и выпуск ипотечных облигаций - одно из ключевых бизнес-направлений ДОМ.РФ. На компанию приходится 99,3% всего объема ипотечных ценных бумаг в России. Сегодня в обращении находятся 80 выпусков на 2,16 трлн рублей. Выпуск ипотечных облигаций дает банкам дополнительные возможности по управлению ликвидностью активов и рисками ипотечного кредитования для поддержки новых выдач.