Росреестр запланировал внедрить в Донбассе и Новороссии сервисы НСПД

Платформа будет предоставлять государственные и муниципальные услуги

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС. Росреестр планирует внедрить на территории Донбасса и Новороссии в 2026 году сервисы платформы "Национальная система пространственных данных" (НСПД) для предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"В 2026 году на территории воссоединенных регионов планируется внедрить сервисы НСПД для предоставления государственных и муниципальных услуг. Работа ведется совместно с ФАУ "Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации", ППК "Роскадастр" и органами исполнительной власти воссоединенных регионов", - сказали в пресс-службе.

В течение 2025 года в НСПД размещены границы 141 территории разработки документации планировки территории (ДПТ) и отработан базовый подход к загрузке данных новых регионов, добавил собеседник ТАСС. По состоянию на 1 декабря в отношении объектов, расположенных в этих регионах, отработано 1,6 млн экстерриториальных запросов, что составляет 72% от общего числа таких запросов по стране.