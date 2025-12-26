Росреестр может ввести допмеры по правовой экспертизе сделок с недвижимостью

С учетом ситуации срок регистрации недвижимости в два дня является оптимальным, отметил руководитель ведомства Олег Скуфинский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Росреестр планирует ввести дополнительные меры, связанные с правовой экспертизой, на фоне ситуации с мошенниками на рынке жилья, сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Мы не можем не реагировать на ситуацию. Мы дополнительные меры, связанные с правовой экспертизой, мы обязательно будем внутри проводить. Это взаимодействие с системой нотариата, и МФЦ, у нас полностью цифровое взаимодействие по линии застройщиков, банков", - отметил Скуфинский.

По его словам, с учетом текущей ситуации срок регистрации недвижимости в два дня является оптимальным. "Все-таки вопросы правовой экспертизы с учетом текущей ситуации, которую мы наблюдаем на рынке, этот срок точно сокращать не надо", - отметил Скуфинский.