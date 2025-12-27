В ДНР застройщик возведет более 3 млн кв. м жилья за 15 лет

До 2035 года планируется построить шесть жилых комплексов в Буденновском, Ворошиловском, Киевском, Куйбышевский и Ленинском районах

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Специализированный застройщик "Линия жизни" представил главе ДНР Денису Пушилину проекты строительства шести жилых комплексов, передает корреспондент ТАСС.

"Специализированный застройщик "Линия жизни" планирует реализацию масштабного строительства многоквартирных домов на территории ДНР - более 3 млн кв. м", - сказал директор компании Руслан Теряев во время презентации.

Он добавил, что до 2035 года построят шесть жилых комплексов в Буденновском, Ворошиловском, Киевском, Куйбышевский и Ленинском районах. Первый из них начнут возводить на площади почти 5 га в 2026 году. Согласно проекту, в Буденовском районе появятся два жилых дома на семь секций каждый. Всего будет 730 квартир.

В пресс-службе компании уточнили, что планы строительства 3 млн кв. м жилья рассчитаны на 15 лет. Глава ДНР Денис Пушилин вручил Теряеву разрешение на строительство первого комплекса. Руководитель региона рассчитывает, что представленные объекты дадут городу новый облик, став его визитными карточками.

"Застройщики, ответственные застройщики, сейчас подходят с пониманием и полной ответственностью и заходят не на какой-то короткий срок, чтобы на каких-то выгодных этапах где-то что-то заработать и распрощаться с республикой. Здесь мы видим достаточно серьезное планирование", - оценил он проекты.