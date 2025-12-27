В ДНР новостройки проектируют с резервной системой снабжения из-за проблем с водой

Речь идет о жилом комплексе, который начнут строить в Буденновском районе в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Специализированный застройщик "Линия жизни" спроектировал новый жилой комплекс в Донецке с учетом дефицита воды, который случился в республике по вине Киева, сообщил журналистам директор компании Руслан Теряев перед представлением проекта главе ДНР Денису Пушилину.

"У нас здесь будут предусмотрены накопительные емкости, которые будут позволять в любое время пользоваться водой. У нас небольшая этажность, поэтому объем техподполья позволяет нам поставить баки, которые будут обеспечивать согласно норме каждую квартиру", - сказал Теряев.

Он добавил, что речь идет о жилом комплексе, который начнут строить в Буденновском районе Донецка в 2026 году. В следующем году также планируют запустить стройку еще на двух площадках.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. Власти реализуют меры по выходу из водного кризиса.