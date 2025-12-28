ДОМ.РФ планирует обновить механизм поддержки частного домостроения

Обсуждается возможность адаптировать процедуру зонтичных поручительств в ИЖС, сообщил Виталий Мутко

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует упростить финансирование строительства частных домов и обсуждает возможность адаптации механизма зонтичных поручительств для подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Обсуждается возможность адаптировать механизм зонтичных поручительств в ИЖС. Это позволит дать доступ к проектному финансированию тем подрядчикам, которые не имеют такого опыта", - сказал он.

Мутко напомнил, что компания субсидирует кредиты подрядчикам ИЖС до 1%. "Порядка 1 млн кв. м мы ставили себе планку профинансировать проекты в ИЖС. В реальности с 1 марта [2025 года] с эскроу подрядчиками строится уже более 1,8 млн кв. м жилья", - сказал он.

Программа субсидирования от ДОМ.PФ запущена для поддержки подрядчиков, работающих с использованием механизма эскроу. В рамках программы подрядчики могут получить льготные кредиты по ставке 1% годовых.

С 1 марта 2025 года в ходе реформы рынка ИЖС стало обязательным строительство индивидуальных домов с использованием защитного механизма эскроу-счетов при использовании ипотеки по программам с господдержкой.