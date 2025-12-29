ВТБ анонсировал рост общерыночной выдачи ипотеки в декабре

Банки РФ выдадут физическим лицам порядка 735 млрд рублей ипотечных кредитов, отметили в ВТБ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские банки, по предварительным данным, в декабре 2025 года выдадут физическим лицам порядка 735 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 48% выше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Как добавили в пресс-службе, декабрьские показатели 2025 года будут в 2,6 раза выше, чем годом ранее.

"Декабрьский ажиотаж, с одной стороны, носит сезонный характер, с другой - в этом году он усилен дополнительным фактором: многие заемщики стремятся оформить "семейную" ипотеку до конца года на фоне ожидаемых изменений в 2026 году. Это создало эффект "ипотечного дедлайна", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Как отмечается, основным драйвером выдач в последний месяц года стал всплеск спроса на "семейную" ипотеку. В результате доля государственной поддержки в общем объеме сделок по итогам декабря, по оценкам ВТБ, может достигнуть рекордных 88%. На примерно сопоставимом уровне этот показатель был зафиксирован в июне 2024 года - перед окончанием массовой господдержки (87,5%).

Как напомнили в ВТБ, в 2026 году в "семейной" ипотеке ожидаются корректировки, включая внедрение дифференцированных ставок в зависимости от количества детей. "Это стимулировало многих клиентов, которые раздумывали о покупке, принять окончательное решение", - подчеркнули в пресс-службе.