Эксперты bnMAP.pro: цены на новостройки в Подмосковье выросли почти на 13% за год

Стоимость за 1 кв. м поднялась до 211,7 тыс. рублей, сообщили в системе мониторинга и аналитики недвижимости

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Цены на новостройки в Московской области выросли почти на 13% за год - до 211,7 тыс. рублей за 1 кв. м, сообщили ТАСС в системе мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

"Средняя цена квадратного метра в Московской области на экспозиции в декабре 2025 года достигла 211,7 тыс. рублей, что на 12,8% выше показателя декабря 2024 года (187,7 тыс. руб.)", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, сильнее выросла средняя стоимость лота в предложении: средний бюджет лота в предложении увеличился с 8,6 млн в декабре 2024 года до 10,5 млн рублей в декабре 2025 года (рост на 22,1% за год). Скорее всего, это связано с вымыванием наиболее доступных предложений - в экспозиции остаются более дорогие объекты.