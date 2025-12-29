В Ленобласти введут новые выплаты на жилье бойцам СВО и семьям погибших

Для получения поддержки нужно быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий

Редакция сайта ТАСС

© Роман Соколов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Участники специальной военной операции, получившие инвалидность, и семьи погибших бойцов из Ленинградской области смогут получить с января 2026 года выплаты на приобретение жилья из расчета его рыночной стоимости или компенсацию на ремонт дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

"Подписал закон Ленинградской области о единовременной выплате на приобретение или строительство жилья. Он вступает в действие с 1 января 2026 года. <...> Для получения меры поддержки нужно быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий. Обратиться за выплатой можно с января 2026 года в администрацию своего района/округа. Жилье можно будет приобрести в любом районе Ленинградской области", - написал Дрозденко.

Он уточнил, что получить поддержку могут члены семей погибших участников специальной военной операции и участники СВО, получившие инвалидность при исполнении воинского долга.

"Размер выплаты рассчитывается, исходя из потребности в жилой площади: 33 кв. м - на одного человека, 42 кв. м - на семью из двух человек, по 18 кв. м - на каждого члена семьи из трех и более человек. Расчет производится по средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в Ленобласти. На I квартал 2026 года - это 153 632 рубля", - сообщил губернатор.

Он также отметил, что если семья не нуждается в расширении площади, появится возможность получить выплату на капитальный ремонт дома в 482 тыс. рублей на одного человека и 610 тыс. рублей на семью из двух и более человек.