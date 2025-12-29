ДОМ.РФ: выдачи семейной ипотеки вырастут на 200% за декабрь

По данным аналитиков, динамика спроса связана с ожидаемым ужесточением условий

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Выдачи кредитов по программе "Семейная ипотека" в РФ увеличатся по итогам декабря 2025 года на 200% по отношению к аналогичному месяцу 2024 года и составят в районе 100 тыс. в натуральном выражении на сумму 565 млрд руб. Об этом говорится в материалах ДОМ.РФ.

"По [программе] "Семейная ипотека" выдачи в годовом выражении увеличатся на 200% и составят порядка 100 тыс. на 565 млрд руб.", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, динамика спроса на семейную ипотеку связана с ожидаемым ужесточением ее условий. Смещение спроса может привести к снижению объемов выдачи по этой программе в начале 2026 года. К снижению может также привести возвращение уровня возмещения банкам по этой программе к базовым значениям (2 п.п. для многоквартирных домов и 2,5 п.п. - для индивидуального жилищного строительства) с 1 января.

По оценке аналитиков, средневзвешенные ставки по ипотеке остаются без изменений три месяца, а выдачи продолжают расти. В общей сложности по всем программам в РФ будет выдано в районе 950 тыс. ипотечных кредитов на 4,4 трлн руб., что на 30% в натуральном выражении и на 10% - в денежном ниже, чем год назад. По льготным программам выдачи останутся примерно на уровне прошлого года - около 600 тыс. на 3,5 трлн руб., а по рыночным сократятся наполовину в количественном выражении - до 350 тыс. кредитов и на 40% в денежном - до 890 млрд руб.

По итогам декабря будет выдано в районе 150 тыс. ипотек на 735 млрд руб., что на 100% выше декабря 2024 года по количеству и на 150% - в денежном выражении. Больше было выдано только в декабре 2023-го: 197 тыс. кредитов на 785 млрд руб.

В новость внесена правка (17:03 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде, верно - за декабрь.