Спрос туристов на новогоднюю столицу 2025 года Рязань вырос в 2,5 раза

Скачок спроса вызвал рост цен на аренду жилья в городе - на 30% за год

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Число бронирований жилья в Рязани, ставшей новогодней столицей в 2025 году, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлогодними праздниками. Об этом ТАСС сообщили в сервисе онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

"Число бронирований жилья в Рязани выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлогодними праздниками. Скачок спроса вызвал рост цен в городе - на 30% за год. Средняя стоимость аренды в Рязани на новогодние каникулы составила 7 тыс. рублей за сутки", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, в среднем туристы арендуют жилье в Рязани на два дня, наибольшая доля бронирований пришлась со 2 по 5 января. Наибольшая доля резервов приходится на однокомнатные квартиры и апартаменты.

"Ежегодные новогодние столицы вызывают большой интерес у россиян. Это хорошая альтернатива крупным мегаполисам и другим традиционно популярным направлениям. В Рязани на праздники запланировано огромное число мероприятий: фестивали, празднества, ярмарки, уличные спектакли, концерты и инсталляции. Продолжат свою работу музеи и выставочные центры", - рассказал ТАСС директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин.

Предыдущей новогодней столицей России был Киров. Город принял эстафету в год празднования своего 650-летия (датой его основания считается 1374 год) и стал 13-м городом, получившим этот статус. Рязань во второй раз приняла эстафету новогодней столицы за время существования проекта. В 2025 году город отметил 930-летие.