Хуснуллин: свыше 37 млн кв. м жилья ввели с 2021 года при участии ДОМ.РФ

Портфель индивидуального жилищного строительства компании составил более 2,5 млн кв. м, отметил вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Более 37 млн кв. м жилья было введено в России с 2021 года при участии ДОМ.РФ, говорится на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"По предварительным итогам, с 2021 года при участии ДОМ.PФ было введено свыше 37 млн кв. м жилья. Портфель индивидуального жилищного строительства компании составил более 2,5 млн кв. м, а градпотенциал реализованных федеральных земельных участков - 15,5 млн кв. м", - отметил Хуснуллин.

Он добавил, что команда ДОМ.PФ проделала большую работу по подготовке к публичному размещению и показала отличный результат. "Хочу поздравить организацию с успешным проведением IPO. Впереди у нас еще довольно много работы, задачи стоят амбициозные, надо наращивать темп работ. Уверен, что деятельность компании и дальше будет способствовать реализации стратегически важных задач", - сказал Хуснуллин.

По итогам года группа ДОМ.PФ выполнила все установленные показатели эффективности. Так, завершена программа субсидирования проектного финансирования жилья в регионах с дефицитом предложения. Это позволило профинансировать строительство 6,7 млн кв. м жилья в 51 субъекте РФ. Ключевым событием года стало IPO: в ноябре 2025 года было размещено более 18 млн акций компании на сумму 31,7 млрд рублей.

"ДОМ.РФ выступает оператором 15 федеральных и региональных мер поддержки граждан и застройщиков, на финансирование которых выделено более 2 трлн рублей. В этом году благодаря льготным ипотечным программам жилищные условия улучшили более 560 тыс. семей. Компания демонстрирует сильные финансовые показатели. За пять лет наши активы выросли в пять раз. Цель к 2030 году - удвоить активы до 11 трлн рублей, а также удерживать рентабельность капитала на уровне выше 20%", - отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, размещение акций ДОМ.РФ на Московской бирже стало крупнейшим на российском рынке с 2021 года и первым за 18 лет IPO государственной компании финансового сектора.