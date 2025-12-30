В РФ продажи новостроек застройщиками превысили 5 трлн рублей в 2025 году

Среди причин положительной динамики аналитики ДОМ.РФ указывают адаптацию рынка к высоким ипотечным ставкам, рост сделок в рассрочку и за собственные средства, а также изменение структуры продаж

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Динамика продаж жилья по договорам долевого строительства (ДДУ) в РФ в 2025 году превысила показатель 2024 года - 5-5,2 трлн руб. против 4,7 трлн руб. в 2024 году. Об этом говорится в материалах ДОМ.РФ.

"Несмотря на более сложные, чем год назад, рыночные условия, отсутствие массовой льготной ипотеки и другие факторы, объем продаж жилья по ДДУ в 2025 году (в рамках 214 ФЗ) превысил показатель прошлого, в целом неплохого года. Продано 25-26 млн кв. м жилья на 5-5,2 трлн руб. по сравнению с 4,7 трлн руб. в 2024 году", - отмечается в материалах.

Среди причин положительной динамики аналитики указывают адаптацию рынка к высоким ипотечным ставкам, рост сделок в рассрочку и за собственные средства (32% против 24% годом ранее), а также изменение структуры продаж. Свою роль сыграло восстановление рыночной ипотеки и рост спроса на "Семейную ипотеку", особенно в четвертом квартале перед ужесточением условий программы в 2026 году. Ускорение спроса привело к росту цен на новостройки: по итогам года он составил в районе 10% - выше инфляции на 4 процентных пункта. В Москве цены повысились на 20%, в Подмосковье - на 13%.

Скорость реализации непроданного жилья (продажа жилья в домах, которые сданы, но не нашли всех покупателей) снизилась с 3,7 лет в июне до 3,4 лет на конец года, а к декабрю распроданность жилья с учетом стройготовности составила 70%, что стало минимумом, позволяющим погасить задолженность по проектному финансированию (ПФ). Задолженность росла быстрее продаж, ее покрытие средствами с эскроу снизилось до минимальных 68-69%. Во многих регионах этот уровень был "пробит" вниз, поэтому местным застройщикам стало сложнее обслуживать долг. Средняя ставка по ПФ благодаря снижению ключевой ставки ЦБ РФ снизилась до 10,1% с максимальных 10,7%.

Отмечается, что ввод жилья в России по итогам этого года должен быть на уровне 107 млн кв. м. В 2026 году скорость снижения ключевой ставки окажет решающее влияние на рынок жилья и ипотеки и определит динамику ставок по ПФ и спрос на рыночную ипотеку. По мнению аналитиков, среди ключевых рисков - неполная оплата гражданами накопленной рассрочки (1,4 трлн руб.) и обслуживание застройщиками кредитов по ставкам ПФ 16% и выше, что составляет пятую часть всей задолженности.