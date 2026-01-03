"Единый заказчик" завершил строительство более 40 федеральных объектов

Среди них корпуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге, новый корпус Института кардиологии в Москве, объекты для музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Более 40 социально значимых объектов было возведено и реконструировано ППК "Единый заказчик в сфере строительства" в 2025 году. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"В ушедшем году ППК "Единый заказчик" смогла показать достойный результат проделанной работы. Компания завершила строительство более 40 крупных федеральных объектов, что является важным вкладом в реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства РФ.

Среди таких объектов Хуснуллин отметил корпуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге, новый корпус Института кардиологии в Москве, объекты для музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области, Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде.

Также "Единый заказчик" является крупнейшим федеральным заказчиком по восстановлению жилья социальной инфраструктуры в Донбассе и Новороссии. За год компания восстановила более 1 тыс. жилых и соцобъектов. Кроме того, был проведен капитальный ремонт нескольких этажей в главном здании Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и отремонтирована стилобатная часть в комплексе президиума Российской академии наук.

В 2025 году вводились в эксплуатацию и открывались новые объекты культуры, науки и образования, здравоохранения и спорта, например, Консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, центр подготовки сборных команд России "Крымский" в Алуште, новое здание Российского этнографического музея в Южно-Сахалинске, новый корпус Музея Мирового океана в Калининграде и другие социальные объекты. Помимо этого, в Мариуполе заработал восстановленный Азовский морской институт, в Луганске - обновленный стадион Луганского государственного университета имени Владимира Даля.