Москвичи приватизировали более 10 тыс. квартир в 2025 году

Жилой фонд столицы насчитывает около 5,5 млн помещений, из них неприватизированных осталось менее 5%

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Правом приватизации жилых помещений в 2025 году воспользовались свыше 10 тыс. московских семей, они получили занимаемые квартиры в собственность бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Жилой фонд столицы насчитывает около 5,5 млн помещений, из них неприватизированных сейчас осталось менее 5%: около 245 тыс. квартир. В 2025 году договор передачи помещений в собственность оформили более 10 тыс. московских семей. Стабильно высокий спрос сохраняется на данную услугу с 2017 года, когда приватизация стала бессрочной - ежегодно в департамент городского имущества поступает более 12 тыс. таких заявок", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой.

По ее словам, цифры свидетельствуют о том, что на протяжении нескольких лет приватизация остается одной из самых востребованных государственных услуг в жилищной сфере. Оформляя квартиры в собственность, москвичи получают возможность распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению, например, могут передать ее по наследству, подарить, продать или сдать в аренду. К тому же только собственники жилья могут провести в нем перепланировку, влияют на решение общедомовых вопросов на собраниях жильцов.

Услугу по оформлению жилья в собственность бесплатно оказывает департамент городского имущества. Подать документы в ведомство можно двумя способами: онлайн через портал mos.ru или в любом центре госуслуг "Мои документы".

Как отмечается на портале мэра столицы, в 2024 году возможностью оформить жилое помещение из социального найма в собственность воспользовались 11 тыс. семей.