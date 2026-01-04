Названы самые невыгодные города для покупки квартир под аренду

Ими оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Москва, Сочи и Санкт-Петербург вошли в тройку самых невыгодных городов для покупки квартир под сдачу в аренду. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Мир квартир" Павел Луценко.

Расчеты предполагали, что квартира будет сдаваться круглый год без простоев. Затраты на ремонт, коммунальные платежи, налоги не учитывались. Средние показатели цен на квартиры на вторичном рынке и арендные ставки аналитики брали их базы портала.

"Парадоксально, но дольше всего окупается и меньше всего приносит доходности жилье в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге, несмотря на то, что это самые инвестиционно привлекательные регионы в стране. В столице показатель доходности составляет всего 3,8%, а "отбиваться" за счет аренды квартира будет целых 26,7 года. Не намного лучше положение Южной столицы: 4,8% и 20,7 года. В Северной - 4,9% и 20,4 года", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в списке городов с невысокой доходностью оказались Севастополь (5% и 19,9 года), Белгород (5,1% и 19,5 года), Чебоксары (5,2% и 19,4 года), Владивосток (5,2% и 19,2 года), Курск (5,3% и 19 лет), Махачкала (5,3% и 19 лет) и Казань (5,4% и 18,6 года). В целом по всем городам показатель доходности квартиры равен 6,1%, а средняя квартира окупится за счет сдачи в аренду за 16,4 года.

"Интересно, что Москва и Петербург попали в "невыгодный" список, а их области - в "выгодный". Это объясняется слишком большими ценниками продажи недвижимости в мегаполисах, которые не может сбалансировать даже высокий уровень арендных ставок. А в Подмосковье и Ленинградской области покупная цена квартиры гораздо ниже, в то время как стоимость аренды отнюдь не маленькая - таким образом, баланс получается хороший", - объясняет Луценко.

По данным аналитиков портала, самыми доходными оказались квартиры в Нижнем Тагиле, где арендодатель получает от сдачи жилья 8,8% годовых, при этом квартира окупается за 11,4 года. Также неплохие дивиденды могут иметь собственники в Астрахани (8,7% и 11,5 года), Грозном (8,5% и 11,8 года), Хабаровске (8,1% и 12,4 года), Магнитогорске (7,8% и 12,8 года), Мурманске (7,8% и 12,9 года), Ленинградской (7,5% и 13,3 года) и Московской (7,3% и 13,6 года) областях, Череповце (7,3% и 13,8 года) и Смоленске (7,3% и 13,8 года).