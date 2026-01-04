В Москве в Марьиной Роще появится новый жилой комплекс по программе реновации

Будет построена трехсекционная новостройка на 380 квартир

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Подземный этап возведения жилого комплекса по программе реновации завершился в столичном районе Марьина Роща. В результате реализации проекта будет построена трехсекционная новостройка на 380 квартир, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

"Продолжаем реновацию в районе Марьина Роща. На земельном участке № 9 на Анненской улице возводим жилой комплекс общей площадью более 35 тыс. кв. м. В трехсекционной новостройке запроектированы 380 квартир, в том числе шесть для маломобильных граждан. Готовая жилая площадь превысит 23 тыс. кв. м. В подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж будет нежилым, в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры. Сейчас на участке ведется устройство фундаментной плиты", - привели в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

В пресс-службе уточнили, что разрешение на строительство дома по реновации было выдано в августе 2025 года, в настоящее время завершается подземный этап возведения жилого комплекса. В дальнейшем на территории новостройки обеспечат безбарьерную среду: сквозные входные группы без лестниц расположат на одном уровне с тротуаром, внутри вестибюлей также не будет порогов и других препятствий.

"Застройщик уже направил нам извещение о начале работ на земельном участке площадью около 1 га, после чего инспекторы составили программу выездных проверок, проведение первой намечено на первый квартал 2026 года. В ходе мероприятий будет оцениваться соответствие качества работ и материалов требованиям проектной документации и архитектурно-градостроительному решению", - добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.