Жители Солнцева начали переезд в новостройку по программе реновации

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Участники программы реновации начали переезжать в новостройку на Родниковой улице в столичном районе Солнцево. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Здание построили по технологии монолита. Несущий каркас - стены, перекрытия и колонны - сделан из железобетона, что позволит сохранить комфортный микроклимат внутри. Зимой там будет тепло, а жарким летом - наоборот, прохладно. Срок службы такого дома превышает 100 лет", - написал мэр.

Он заверил, что во всех помещениях и местах общего пользования выполнена улучшенная отделка по стандартам программы реновации. В доме оборудовали восемь лифтов. На первом этаже появятся магазины и предприятия сферы услуг.

"Жилой комплекс подключен к индивидуальному тепловому пункту, а также оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Это значительно снизит затраты на коммунальные платежи. На придомовой территории обустроили зону отдыха, спортивную и детскую площадки. Новостройка находится в районе со сложившейся инфраструктурой - для новоселов доступны школы, детские сады, поликлиники, спортивные учреждения, парки и скверы", - добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что в пешей доступности находятся станции "Боровское шоссе" Солнцевской линии метро и Новопеределкино МЦД-4.

"Это уже третий дом в районе, переданный под заселение по программе реновации. Всего в Солнцеве в нее включено 43 здания. Сейчас строим еще один жилой комплекс - на улице Матросова", - заключил мэр.