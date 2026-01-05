Объем ввода жилья на Урале составил 106,9% от целевого показателя

В регионе ввели 9,5679 млн кв. м жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Объем ввода жилья в субъектах Уральского федерального округа (УрФО) по итогам 2025 года составил 9,5679 млн кв. м жилья. Это составляет 106,9% от целевого показателя, установленного на 2025 год, сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

"По оперативным данным субъектов Российской Федерации, объем ввода жилья в УрФО в 2025 году сопоставим с вводом жилья в 2024 году. Введено 9 567,9 тыс. кв. метров жилья. Это 106,9% от целевого показателя, установленного на 2025 год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2024 году в регионах УрФО было введено 9,6173 млн кв. м жилья, а в 2023 году - 9,4357 млн кв. м.

Отмечается, что подобная динамика жилищного строительства позволяет выполнять поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи по повышению качества жизни, созданию комфортной среды проживания и реализации привлекательных для граждан проектов жилищного строительства в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".