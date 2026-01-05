Крашенинников: нотариусы должны нести имущественную ответственность за сделки с жильем

При этом, добавил депутат, нотариусы действуют от имени государства, это не услуга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Необходимо обязать нотариусов нести имущественную ответственность, если при оформлении сделок с недвижимостью произошло мошенничество. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Если получилось так, что из-за нотариуса произошла какая-то мошенническая история, и здесь нет вины уголовно-правовой, то, конечно, должна быть имущественная ответственность", - сказал Крашенинников.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, имущественная ответственность подразумевает, что гражданин отвечает за свои обязательства всем своим имуществом.

При этом, добавил депутат, нотариусы действуют от имени государства, это не услуга. Это должно учитываться участниками гражданского оборота, правоохранительными органами и судами, подчеркнул он.

Ранее Крашенинников предложил ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью с участием граждан.Также необходимо снизить тарифы по сделкам с недвижимостью, требующим обязательной нотариальной формы, отметил он. В случае ошибок при оформлении сделок нотариусы должны нести ответственность, подчеркивал депутат.