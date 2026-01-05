Москвичи приобрели у города 490 участков под строительство частных домов

Предложения публикуются на Инвестиционном портале города Москвы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Общая площадь земельных участков, купленных у Москвы под строительство частных домов, за семь лет превысила 61,4 га. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Покупка земельного участка для строительства частного дома в границах Москвы - это возможность совместить комфортные условия загородной жизни с развитой городской инфраструктурой. Всего за семь лет горожане приобрели под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) 490 земельных участков общей площадью более 61,4 га. Больше всего объектов выставляется на продажу на территории ТиНАО, именно здесь горожане приобрели более 80% земли под ИЖС", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что в Троицком административном округе выкупили 374 участка площадью 47,4 га, а в Новомосковском - 33 участка площадью 3,9 га. "На третьем месте находится восток столицы, где продали 61 участок суммарной площадью более 7,8 га", - добавил заммэра.

Как отметили в пресс-службе, на приобретенных участках возможно строительство свыше 254 тыс. кв. м жилья и подсобных построек. Максимальная площадь зданий в зависимости от участка варьируется от 140 до 1,3 тыс. "квадратов".

"В декабре 2025 года процедура покупки участков под ИЖС стала более удобной. Раньше желающие приобрести землю от города должны были смотреть предложения в специальном перечне на сайте Департамента городского имущества (ДГИ) [столицы], подавать заявку на покупку через электронную приемную правительства Москвы или службу одного окна департамента, а в случае выставления объекта на торги - отслеживать информацию об их проведении на Инвестиционном портале города Москвы", - пояснила руководитель ДГИ Екатерина Соловьева.

По ее словам, теперь все предложения сразу публикуются на инвестпортале. На нем же принимаются заявки на покупку, и при наличии нескольких претендентов на один участок здесь же размещается информация о торгах, для участия в которых проявившему интерес в приобретении объекта достаточно будет лишь внести задаток, предусмотренный конкурсной документацией. Таким образом, все вопросы по приобретению земли под ИЖС от города теперь можно решить в режиме одного технологического окна онлайн, в том числе подписать договор в электронном виде. Сейчас на портале размещено 20 предложений земельных участков, по одному из них планируется открытый аукцион, заключила руководитель департамента.