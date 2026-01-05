Минстрой: застройщикам дали отсрочку на выплату неустойки после отмены моратория

Это обеспечит постепенный выход из моратория и сохранит устойчивость отрасли, указал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Мораторий на штрафы за перенос сроков сдачи домов в России отменен, но застройщики получили отсрочку до конца 2026 года по выплате накопленной за период действия моратория неустойки. Об этом ТАСС сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Поручение президента выполнено. На дома, которые вводятся в эксплуатацию с 1 января этого года, уже не будет действовать мораторий. Мораторий на штрафы застройщикам отменен, но девелоперам предоставлена отсрочка по выплате накопленных за период действия моратория обязательств до конца 2026 года", - сказал замминистра.

По словам Стасишина, это обеспечит постепенный выход из моратория и сохранит устойчивость отрасли. При этом речь идет о тех проектах, которые были сданы в период действия отмененных сейчас мер поддержки отрасли. Он подчеркнул, что отсрочка позволит застройщикам спланировать выплаты и тем самым сбалансировать ликвидность, при этом выполняя обязательства перед гражданами в части завершения строительства домов и передачи ключей.

"И, не менее важно, этот механизм позволит сохранить источник для выполнения всех обязательств перед банками в части затрат на обслуживание кредитов и проектного финансирования, которые напрямую зависят от ключевой ставки и являются значительной частью инвестиционной себестоимости любого проекта", - добавил Стасишин.