"Суточно.ру": Петербург стал лидером по числу бронирований на праздники

Высоким спросом у туристов также пользуются Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Лидерами по числу бронирований на новогодние праздники стали Санкт-Петербург, Москва и Казань. Об этом ТАСС сообщили в сервисе онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру"

"Абсолютным лидером по числу бронирований на праздники стал Санкт-Петербург. Северная столица уже который год подряд опережает по спросу Москву и остальные российские города. При этом средняя стоимость аренды остается заметно ниже, чем в Москве на праздники - 6,2 тыс. руб. против 7,5 тыс. руб.", - говорится в материалах.

Кроме того, из крупных городов высоким спросом у туристов пользуются Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар, отмечают в "Суточно.ру". При этом сильнее всего за год вырос спрос на Краснодар - на 50%, что связано с возобновлением работы аэропорта. Также в топ-15 новогодних российских городов входят Сочи, Калининград, Кисловодск, Тюмень, Псков, Ярославль, Великий Новгород и Кострома.

Традиционно из года в год россияне на новогодние праздники любят ездить на родину Деда Мороза в Великий Устюг, рассказал ТАСС директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин. "Но в этом году мы заметили заметный всплеск интереса к Костроме - родине Снегурочки. Число бронирований по сравнению с прошлыми праздниками выросло на 30%, она обогнала по популярности резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Мы связываем такую популярность с тем, что Кострома ничем не уступает Великому Устюгу в новогоднем антураже, а расходы на поездку могут быть заметно ниже. Так, аренда жилья здесь в среднем стоит 9 тыс. рублей за сутки, а в Великом Устюге - 13,5 тыс. руб. в сутки", - сообщил он.

По данным аналитиков, также у россиян который год подряд на новогодние каникулы популярен Минск. На эти праздники прирост бронирований составил 30%. Как следствие, в Минске фиксируются самые высокие арендные ставки, превышающие цены в Москве и Санкт-Петербурге. Аренда жилья здесь в среднем стоит на эти праздники 9,4 тыс. рублей за сутки.