В Москве будут строить почти в пять раз больше площадей недвижимости в 2026 году

Свыше 880 тыс. кв. м возведут в рамках программы реновации

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Порядка 1,7 млн кв. м недвижимости начнут строить в Москве в 2026 году. Это почти в пять раз больше показателя 2025 года, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"На месте бывших промзон и депрессивных участков создаем жилые районы и комфортные пространства - в этом году начнем работы еще на 20 площадках КРТ. В 17 районах столицы будут строить около 1,7 млн кв. м недвижимости. Это почти в 5 раз больше, чем в прошлом году", - написал Собянин.

Свыше 880 тыс. кв. м возведут в рамках программы реновации, еще около 383 тыс. кв. м - под общественно-деловые центры и производственные объекты. По словам мэра, в настоящее время работы продолжаются на семи площадках.

Благодаря проектам комплексного развития территорий (КРТ), к реализации которых приступили в прошлом году, в городе появятся: дома для программы реновации общей площадью 3,1 млн кв. м; школы и детские сады почти для 3,8 тысячи детей; шесть объектов медицины; восемь физкультурно-оздоровительных комплексов", - заключил Собянин.