В Казани продают квартиру стоимостью почти 500 млн рублей

Она расположена на третьем этаже девятиэтажного дома в исторической части города

КАЗАНЬ, 10 января. /ТАСС/. Объявление о продаже квартиры в Казани стоимостью почти 500 млн рублей размещено на сайте "Авито".

Из него следует, что пятикомнатная квартира общей площадью 233,8 кв. м расположена на третьем этаже девятиэтажного дома. Площадь кухни составляет 20 кв. м, жилая площадь - 160 кв. м. Высота потолков - 3,5 м, окна выходят на солнечную сторону.

Квартира размещена в кирпичном доме 2009 года постройки. В нем имеется свой отапливаемый паркинг и шлагбаум. Дом находится в исторической части Казани, на улице Федосеевской. В описании говорится, что он входит в состав жилoго кoмплекса "Дворцoвaя набeрeжнaя", что в нижней части рельефного спуска к набережной. Вблизи него, на возвышении, - памятники архитектуры федерального и международного значения - Богородицкий монастырь, мечеть Кул-Шариф, башня Сююмбике и Казанский кремль. В шаговой доступности находятся Кремлевская набережная, парк, международная школа и национальная библиотека Татарстана.

Из объявления следует, что из квартиры открываются красивые виды на акваторию реки Казанки. Помещение укомплектовано всей необходимой мебелью и техникой. Отмечается, что также имеется индивидуальный котел, который обеспечивает независимое отопление квартиры и горячую воду круглый год.