Эксперт Банников: 2026 год не будет годом победы новостроек над "вторичкой"

Разница, которая образовалась в цене между новостройками и вторичным жильем, возможно, даже уменьшится в 2026 году, отметил вице-президент Российской гильдии риелторов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Следующий год не будет годом победы новостроек над вторичным рынком недвижимости, спрос на старый фонд сохранится несмотря на "Эффект Долиной". Такое мнение в бесеед с ТАСС высказал вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников.

"Я бы не сказал, что какой-то серьезное перетекание происходит с рынка "вторички" в новостройки (несмотря на кейс Долиной - прим. ТАСС). Новостройки потеряли свой главный козырь - льготную ипотеку. Думаю, что 2026 год не будем годом победы новостроек над вторичным рынком", - сказал Банников.

Он добавил, что разница, которая образовалась в цене между новостройками и вторичным жильем (по данным Сбера она составляла 34%), возможно, даже уменьшится в 2026 году. "Мы все ждем, что в 2026 году учетная ставка Центрального банка хоть немного, но начнет снижаться. Думаю, что в 2026 году плавно, но на несколько процентов она уменьшится", - отметил Банников.

По его словам, это даст рынку недвижимости небольшой переток из депозитов в квадратные метры, а также немного оживит ипотеку. "Сейчас та ипотека под 18,5-20% - это нерабочая ипотека. Сейчас ее берут на небольшую сумму, в крупных городах это 2-3 млн, чтобы закрыть какую-то "дырку", заработать эти деньги за несколько лет или что-то продать и погасить кредит. В долгую с такой ипотекой никто не играет. Если ставка по ипотеке упадет до 12-13%, мы увидим, что рынок недвижимости, в первую очередь вторичный, будет расти",- объяснил Банников.