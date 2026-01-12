ДОМ.РФ обновил список городов для покупки жилья на вторичке по семейной ипотеке

В реестр добавили 22 новых города в 15 регионах

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. ДОМ.РФ обновил список городов для покупки жилья на вторичном рынке по семейной ипотеке, а также дальневосточной и арктической ипотеке. Об этом говорится в сообщении компании.

"В обновленный список по семейной ипотеке, где семьи с детьми могут купить готовое жилье по льготной ставке не более 6% годовых, вошел 891 город в 83 регионах России. В перечень добавлены 22 новых города (например, Елец (Липецкая обл.), Орск (Оренбургская обл.), Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО - Югра) в 15 регионах. Кроме того, в рамках дальневосточной и арктической ипотеки в обновленный список вошло 90 городов в 19 регионах", - отмечается в материалах.