Эксперт Гордейко спрогнозировал рост отказов в рефинансировании ипотеки

Это обусловлено жесткими требованиями к заемщикам, пояснил специалист по ипотечному рынку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Доля отказов в рефинансировании ипотеки в России будет увеличиваться из-за жестких требований к заемщикам по мере роста популярности этого продукта. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал эксперт по ипотечному рынку Сергей Гордейко.

"Есть важный момент. Банк России ужесточил требования к заемщикам, и доля отказов в рефинансировании возрастет. Но интерес к продукту будет расти и особенно, если в перспективе ставки достигнут уровня 12%. Главное, чтобы заемщики понимали возможность отказа", - сказал Гордейко. По его словам, рост рефинансирования ипотеки в России продолжится в 2026 году, особенно когда ипотечные ставки снизятся до 18%, а, возможно, и ниже.

По сравнению с началом 2025 года число заявок на рефинансирование ипотеки в РФ увеличилось в три-семь раз, сообщил ТАСС руководитель направления по развитию потребительского кредитования Инго Банка Дмитрий Долженко. "Заемщики стремятся изменить условия кредита, оформленного на пике ставок, и уменьшить платеж. При рефинансировании ипотеки, оформленной под 28-30% годовых, ежемесячные выплаты могут уменьшиться на 25%", - сказал он.

Эксперт напоминает, что рефинансирование экономически обосновано в том случае, если новая ставка ниже старой минимум на 2-3 процентных пункта. "В противном случае дополнительные расходы на оценку жилья, страховку и комиссии могут свести выгоду к нулю", - пояснил он.