ВТБ: рынок ипотеки сократился на 9% в 2025 году

Всего Банки России выдали ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские банки в 2025 году выдали ипотечных кредитов на сумму более 4,3 трлн рублей, в целом рынок за год сократился на 9%. Такую оценку приводит банк ВТБ.

"По предварительным оценкам ВТБ, по итогам 2025 года российские банки выдали более 4,3 трлн рублей на покупку жилья в ипотеку. Во втором полугодии продажи резко ускорились, более чем на 40% превысив результат аналогичного периода 2024 года. Этот импульс, усиленный декабрьским пиком, позволил резко затормозить сокращение рынка в годовом выражении до 9% и обозначил завершение фазы адаптации рынка", - отмечается в сообщении пресс-службы банка.

По оценке ВТБ, выдачи ипотеки в 2026 году могут увеличиться примерно на четверть - драйвером станет дальнейшее снижение ключевой ставки. "При этом мы прогнозируем движение к большей сбалансированности: соотношение льготных и рыночных программ может приблизиться к паритету. Это основа для здорового и устойчивого развития рынка", - цитирует пресс-служба банка старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина.

По данным ВТБ, декабрь 2025 года оказался рекордным месяцем для ипотеки, когда продажи достигли пика за полтора года - 735 млрд рублей. "Это было обусловлено всплеском активности россиян на фоне ожидаемых изменений в условиях "семейной ипотеки" с 2026 года. Выдачи в декабре на 48% превзошли показатели ноября и в 2,6 раза - декабря 2024 года", - уточнили в пресс-службе.

По оценкам ВТБ, по итогам июля - декабря 2025 года общерыночные выдачи ипотеки приблизились к 2,9 трлн рублей, что более чем на 90% превысило результат первого полугодия. При этом основным драйвером спроса в 2025 году оставались льготные государственные программы. Их доля, по оценкам ВТБ, по итогам года составила 79%. "При этом в декабре на фоне ажиотажного спроса заемщиков на семейную ипотеку доля господдержки достигла рекордных 88%, превзойдя исторический максимум, зафиксированный в июне 2024 года перед окончанием массовой господдержки (87,5%)", - подчеркнули в ВТБ.

Новые условия для семей

Программа "Семейная ипотека" с годовой ставкой 6% действует до 2030 года. Ею можно воспользоваться на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.

С 1 апреля 2025 года программа распространена на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов.

С 1 февраля 2026 года будет ограничено количество льготных кредитов по семейной ипотеке до одного на одну семью. Также обсуждается дифференциация ставки по ней: 12% на первого ребенка, 6% - на второго и 4% - на третьего.