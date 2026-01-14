"Домклик": предложения кладовок в России за год выросли на 40,5%

По данным сервиса Сбербанка, цены на них выросли на 5%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Объем предложений кладовок на территории РФ за год вырос на 40,5%, цены - на 5%. Об этом говорится в сообщении сервиса Сбербанка "Домклик".

"С середины января 2025 года цены на кладовые выросли всего лишь на 5%. С учетом инфляции, которая по итогам 2025 года составила порядка 6% (данные Минэкономразвития), можно констатировать, что в реальном выражении стоимость таких помещений осталась неизменной. Основная причина - сокращение спроса при росте предложения. При этом объем предложения к середине января 2026 года вырос на 40,5% относительно января 2025 года", - говорится в материалах.

Отмечается, что на динамику также повлияли высокая ключевая ставка и общий рост цен на недвижимость. Покупатели в первую очередь вкладываются в жилье, часто - по льготным программам, которые на кладовые не распространяются, объясняют в "Домклик".

По данным аналитиков, лидерами по стоимости кладовых стали Москва (1,5 млн рублей), Московская область (890 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (749 тыс. рублей). При этом средние площади здесь не самые большие. В Москве - 4,6 кв. м, в Московской области - 4,7 кв. м, в Санкт-Петербурге - 5 кв. м.

Самые дешевые кладовки можно приобрести в жилых комплексах Волгоградской (290 тыс. рублей) и Калининградской (290 тыс. рублей) областей, а также в Республике Башкортостан (310 тыс. рублей)

Согласно исследованию, регионами с самыми большими кладовками оказались Приморский край и Республика Татарстан (по 6,2 кв. м). Далее идут Нижегородская область (5,4 кв. м), Самарская и Калининградская области (по 5,1 кв. м).