Эксперт Погосян: цены на новостройки Кубани выросли на 7-10%

Больше всего увеличение стоимости коснулось жилья в курортных зонах региона

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 15 января. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости Краснодарского края увеличилась на 7-10% по итогам 2025 года, несмотря на снижение покупательского спроса на фоне высоких процентных ставок по ипотеке, сообщил ТАСС основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян. Быстрее всего цены росли на жилье в курортных городах региона - в Сочи, Анапе и Геленджике.

"В 2025 году первичный рынок жилья Краснодарского края продемонстрировал динамику роста цен, даже несмотря на снижение спроса из-за все еще высоких процентных ставок по ипотеке. Так, средняя стоимость квадратного метра в регионе за год увеличилась примерно на 7-10% в зависимости от локации и сегмента. При этом недвижимость в городах курортного кластера росла быстрее всего", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что максимальный рост цен на новостройки в регионе наблюдался в Краснодаре, а также в курортных локациях - Сочи, Анапе, Геленджике и других городах прибрежного кластера. В целом, по оценке эксперта, общий тренд по первичному рынку жилья Краснодарского края "позитивный, с распределенной динамикой по локациям и сегментам рынка".

Как подчеркнул Погосян, основной рост стоимости первичного жилья в Краснодарском крае пришелся на вторую половину 2025 года - на фоне устойчивого покупательского спроса, оперативного смягчения условий по ипотечным программ, ограниченного объема нового предложения в ряде локаций и ожидания дальнейшего удорожания. По словам эксперта, к концу прошлого года стоимость квадратного метра в новостройках региона сохранила позитивную динамику. Так, в крупнейших городах Кубани, в частности в Краснодаре, средняя цена "квадрата" выросла примерно на 7%, что, по мнению Погосяна, отражает умеренный, но заметный рост по сравнению с 2024 годом.

"В последнем квартале [2025 года] наблюдалась активизация спроса, вызванная оперативным смягчением условий по ипотечным программам, ожиданием ужесточения условий ипотеки в 2026 году и дальнейшего роста цен. В целом регион завершил год с преобладанием растущих цен на первичное жилье, что подтверждает устойчивость рынка на фоне ипотечной коррекции и ограниченного предложения качественных новостроек" - заключил эксперт.

О рынке жилья в регионе

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в ЮФО по объемам ввода в эксплуатацию жилья. По итогам 2024 года регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за 2024 год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году, а всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.