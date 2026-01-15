В Краснодарском крае аренда загородных домов в январе подешевела на 20%

Также снижение цен зафиксировали в Карачаево-Черкесии и Нижегородской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Стоимость аренды загородных объектов размещения в январе после новогодних праздников больше всего снизилась в Краснодарском крае - на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании технологической платформы "Авито путешествия" (текст есть у ТАСС).

"Год к году цены снизились в шести регионах исследования: Краснодарском крае (-20%), Республике Карачаево-Черкесия и Нижегородской области (-13%), Тверской (-11%), Владимирской (-5%) и Ленинградской областях (-3%)", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, с 13 по 31 января выгоднее всего снимать загородные объекты в Республике Бурятия (в среднем 5 тыс. руб. в сутки), Ставропольском крае (7,1 тыс. руб.), Тверской области (7,6 тыс. руб.), Республике Башкортостан (8,4 тыс. руб.), Нижегородской области и Республике Карелия (по 8,7 тыс. руб.).

Остановиться в отеле в январе после праздников дешевле всего в Ленинградской области (3,2 тыс. руб. в сутки), Калининградской области (3,9 тыс. руб.), Республике Татарстан (4,1 тыс. руб.), Московской области (4,4 тыс. руб.) и Краснодарском крае (7,2 тыс. руб.), сообщили эксперты.

По данным платформы, посуточную квартиру дешевле всего снять в Курганской области (2,1 тыс. руб.), Пензенской, Брянской и Кировской областях, Алтайском крае и Республике Коми (по 2,3 тыс. руб.) Год к году цены снизились в 17 регионах. Самая заметная динамика наблюдалась в Амурской области (-22% за год), Курганской области (-9%), Башкирии (-8%), Липецкой (-6%), Вологодской и Саратовской областях (-5%).