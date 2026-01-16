Московские новостройки подорожали на 33,3% за год

Сильнее всего подорожало первичное жилье в масс-маркете, сообщили в bnMAP.pro

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Средний бюджет квартиры, предлагающейся в новостройках Москвы, увеличился в декабре прошлого года до 37 млн рублей, что на 33,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (27,8 млн рублей). Об этом говорится в материалах системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

"Средний бюджет покупки лота новостроек составил по итогам декабря 37,0 млн рублей - по сравнению с данными за ноябрь показатель вырос на 4,9% (было 35,3 млн рублей). За год средний бюджет увеличился на 33,3% (было 27,8 млн рублей)", - отмечается в материалах.

Аналитики исследовали все новостройки в старых границах Москвы в открытой продаже, кроме элитного класса. В декабре 2025 года в старых границах столицы продажи велись в 343 проектах, что на 9,3% меньше, чем в декабре прошлого года - в 378 проектах.

Сильнее всего подорожало первичное жилье в масс-маркете - средний бюджет предложения квартиры в этом сегменте вырос на 41,6% за год, до 21 млн рублей против 14,8 млн рублей годом ранее. Это также на 6,1% больше показателей ноября 2025 года - 19,8 млн рублей В бизнес-классе - 36 млн рублей, что на 16% больше, чем год назад - 31 млн рублей, в премиальном сегменте - 124,1 млн рублей, это на 2% меньше, чем год назад - 126,6 млн рублей При этом средняя цена квадратного метра новостроек в экспозиции в старых границах Москвы в декабре выросла до 600,6 тыс. рублей, что на 21,9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 492,5 тыс. рублей/ кв. м.

Цены в декабре продолжили рост в основном в массовом и бизнес-сегментах. Так, средняя цена "квадрата" в массовом сегменте (эконом и комфорт) в декабре составила 406,7 тыс. рублей, что на 24,6% больше декабря предшествующего года - 326,5 тыс. рублей, в бизнес-классе - 584 тыс. рублей, что на 15,9% больше, чем год назад - 503,7 тыс. рублей Премиальные новостройки предлагаются в среднем за 1,12 млн рублей за "квадрат", что лишь на 1,1% больше год к году (1,1 млн рублей).

Аналитики связывают рост средних индикативных показателей в первую очередь с изменением структуры предложения: вымыванием более дешевых квартир и увеличением долей более дорогих сегментов.