Выдачи семейной ипотеки в декабре 2025 года достигли максимума за 1,5 года

По данным аналитического центра ДОМ.РФ, всего банки предоставили 161 тыс. кредитов

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Выдачи семейной ипотеки в декабре 2025 года достигли максимума за 1,5 года по количеству, говорится в сообщении аналитического центра ДОМ.РФ.

"В последний месяц 2025 года ипотечные выдачи резко ускорились как по льготным, так и по рыночным программам. Всего банки предоставили 161 тыс. кредитов (+53% месяц к месяцу) на 808 млрд рублей (61% месяц к месяцу) - максимум за 1,5 года по количеству и с октября 2023 года по объему", - отмечается в сообщении.

Основным драйвером спроса стала ипотека с господдержкой: 114 тыс. кредитов на 661 млрд рублей, из них по семейной ипотеке - 104 тыс. кредитов (+70% месяц к месяцу, на 605 млрд рублей (+69% м/м), что стало абсолютным рекордом за всю историю программы. В результате чего ее доля в общем объеме выдачи выросла до 75%.

Аномальный всплеск обусловлен введением с февраля 2026 года требования об обязательном участии супруга в качестве созаемщика по "Семейной ипотеке", а также новостями о возможном изменении условий программы.

"Подобный месячный объем выдач является не характерным для декабря. Такой ажиотажный спрос неизбежно сократит выдачи будущих периодов. Мы ожидаем, что с учетом дополнительного фактора сезонности, а также в связи со снижением уровня возмещения банкам с 1 января до базовых значений ипотечное кредитование в первом полугодии 2026 года замедлится", - отметили аналитики.