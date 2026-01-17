Самый дешевый деревенский дом с дровяной печкой в РФ продается за 130 тыс. рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Самый дешевый деревенский дом из дерева с дровяной печкой в России продается за 130 тыс. рублей - он находится в деревне Кашкарово Республики Башкортостан, выяснил ТАСС.

По данным базы "Циан", бревенчатый дом площадью 32,7 кв. м расположен на участке 37,9 соток. Дом подключен к газу, дополнительно оборудован печью. Электроснабжение проведено. Планировка включает 2 комнаты: кухню и гостиную. На территории участка расположена баня и летняя кухня. Объект подходит для круглогодичного проживания или сезонного использования в качестве дачи.

На втором месте дом с печкой площадью 50 кв. м и с участком 26,6 соток в селе Малиновка Саратовской области. Он выставлен на продажу за 150 тыс. рублей. Объект находится недалеко от центральной дороги, ходит автобус, в самом селе есть несколько магазинов, пункт выдачи озон, медпункт, школа, церковь. Требуется провести ремонтные работы.

Замыкает тройку дом площадью 47 кв. м в селе Русская Тавра в Свердловской области, он продается за 160 тыс. рублей. Дом, который отапливается печкой, продается вместе с участком в 27 соток. Объект требует ремонта, но проживать можно. В шаговой доступности находятся лес, река, сад, школа и магазины.