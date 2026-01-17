Спрос на новостройки в Краснодарском крае вырос на 10-15%

На возросший интерес к покупке жилья повлияло снижение ключевой ставки ЦБ РФ

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 17 января. /ТАСС/. Покупательский спрос на недвижимость на первичном рынке Краснодарского края вырос на 10-15% по итогам 2025 года, сообщил ТАСС основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян. На оживление интереса к покупке жилья в регионе повлияло снижение ключевой ставки ЦБ РФ до уровня ниже 18%, а также открытие аэропортов в Краснодаре и Геленджике.

"В 2025 году покупательский спрос на новостройки в Краснодарском крае вырос. При этом заметное оживление спроса рынок недвижимости региона пережил после снижения [ключевой] ставки [ЦБ РФ] до уровня менее 18%, - сказал собеседник агентства. - Дальнейшее понижение дополнительно подогрело интерес к покупке недвижимости и реализации отложенного спроса. По разным оценкам, увеличение спроса, наряду с открытием аэропортов Краснодара и Геленджика, составило 10-15%".

По словам эксперта, в 2025 году наряду со спросом увеличилось и количество ипотечных сделок, в том числе по льготным программам: с июня 2025 года доля таких продаж в общей структуре сделок в Краснодарском крае держится на уровне 88% и более, что соответствует показателям начала 2024 года. Погосян также отметил, что эта тенденция продолжилась осенью. "Согласно аналитике Объединенного кредитного бюро, в октябре в регионе было выдано 3,9 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 18,6 млрд рублей. Это на 14% больше по количеству и на 17% - по объему, чем в сентябре этого же года", - пояснил он.

Как формировался покупательский спрос

Как подчеркнул Погосян, спрос на жилье на первичном рынке жилья Краснодарского края формировался "на стыке льготной ипотечной поддержки, ограниченного предложения и ожидания дальнейшего роста цен". Эти факторы, как считает эксперт, в совокупности создавали высокий интерес к покупке объектов недвижимости, особенно в популярных городах и сегментах рынка.

"Льготные программы и оперативное смягчение условий ипотеки стимулировали активность покупателей, особенно семей и молодых пар. Ограниченное предложение качественных новых проектов в востребованных локациях поддерживало высокий интерес к доступным вариантам. Стабильная динамика роста стоимости недвижимости в регионе мотивировала покупателей действовать быстрее. [Кроме того,] Краснодарский край является одним из самых популярных локаций для переезда и инвестиционных вложений в недвижимость", - пояснил собеседник агентства.

О рынке жилья в регионе

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в ЮФО по объемам ввода в эксплуатацию жилья. По итогам 2024 года регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за 2024 год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году. Всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.