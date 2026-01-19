Объекты на востоке Москвы чаще всего приобретали на торгах в 2025 году

Всего с торгов реализовали порядка 1,5 тыс. нежилых помещений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Больше всего объектов на городских торгах в Москве в 2025 году реализовали в Восточном административном округе. Всего с торгов в 2025 году было приобретено порядка 1,5 тыс. нежилых помещений, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

"В 2025 году город реализовал на аукционах около 1,5 тыс. коммерческих помещений общей площадью 242 тыс. кв. м. Большинство из них имеют свободное назначение и подходят под организацию практически любого вида бизнеса. На один лот в ходе торгов претендовали семь человек. Наиболее популярными у предпринимателей стали небольшие пространства площадью до 100 кв. м - на них пришлось около половины проданных в прошлом году помещений. Больше всего объектов реализовали в Восточном административном округе - 223, а также в Западном - 196 и в Центральном - 169", - рассказала Багреева, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Процедура торгов проходит онлайн, принять участие в ней могут как юридические, так и физические лица. С перечнем объектов, выставленных на торги, можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на цифровой торговой площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, на инвестиционном портале можно подобрать подходящее под конкретный запрос помещение, настроив фильтры по местоположению, площади, начальной цене, назначению и другим параметрам. "В первую очередь предпринимателей интересуют помещения, расположенные в местах с интенсивным пешеходным трафиком, например, вблизи станций метро, транспортно-пересадочных узлов. Особой популярностью в 2025 году пользовались пространства на первых этажах - они составили 65% от всех реализованных лотов", - цитирует пресс-служба Пуртова.

В 2024 году больше всего объектов было реализовано в центральных районах Москвы. Всего в ЦАО состоялись торги по 294 объектам. На втором месте по популярности - помещения на западе столицы, где реализовано 270 лотов. На третьем месте - Восточный административный округ, здесь торги прошли по 230 объектам.